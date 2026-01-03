DE
Alertswiss warnt Anwohner
Brand in Einstellhalle in Reinach BL führt zu starkem Rauch

Die Bevölkerung in Reinach BL wurde in der Nacht auf Samstag aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen. Laut Polizei ist der Brand inzwischen unter Kontrolle.
Publiziert: 03:50 Uhr
|
Aktualisiert: 03:55 Uhr
Der Brand in einer Einstellhalle in Reinach BL war nach Angaben der Polizei unter Kontrolle (Archivbild).
Foto: GEORGIOS KEFALAS
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Brand in einer Einstellhalle in Reinach BL hat in der Nacht auf Samstag zu starkem Rauch geführt. Die Situation ist unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden über den Warndienst Alertswiss aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. Zudem riefen die Behörden des Kantons Basel-Landschaft die Bevölkerung kurz vor 02.30 Uhr dazu auf, nicht in das betroffene Gebiet zu gehen.

