Alarm in Binningen BL Schulklasse wegen ausgelaufenem Quecksilber evakuiert

Am Mittwochvormittag, 23. Oktober 2024, kurz nach 09.30 Uhr, kam es in der Sekundarschule in Binningen zu einem Zwischenfall, wobei eine kleine Menge Quecksilber auslief. Zwei Personen wurden vor Ort medizinisch betreut.