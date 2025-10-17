Brutaler Überfall in Oberwil: Drei Unbekannte drangen in eine Wohnung ein und überwältigten einen 82-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau. Die Polizei fahndet nach den flüchtigen Tätern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hier an der Bottmingerstrasse fand der Überfall in einem Mehrfamilienhaus statt. Foto: GoogleMaps

Darum gehts Raubüberfall in Oberwil BL: Zwei Opfer gefesselt und verletzt

Drei maskierte Täter drangen in Wohnung ein und flüchteten

Belohnung von bis zu 5000 Franken für Hinweise ausgesetzt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft gelangten drei unbekannte Täter am Donnerstag gegen 23.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus an der Bottmingerstrasse in Oberwil.

Anschliessend begaben sie sich in den ersten Stock, wo sie sich Zutritt zu der Wohnung verschafften. Dort überfielen sie die beiden Bewohnenden, einen 82-jährigen Mann sowie eine 39-jährige Frau. Im Verlauf des Überfalls wurden die beiden Opfer unter Waffengewalt gefesselt und geknebelt. Anschliessend gelang den maskierten Tätern die Flucht in unbekannte Richtung.

Wer hat was Verdächtiges gesehen?

Die beiden Opfer wurden bei dem Überfall verletzt und mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Die sofortige Fahndung durch mehrere Patrouillen der Polizei Basel-Landschaft verlief bis dato erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen. Personen, welche verdächtige Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal, Tel. 061 553 35 35, zu melden.

Für Hinweise, welche zur Ermittlung der Täterschaft führen, ist eine Belohnung von bis zu 5000 Franken ausgesetzt.