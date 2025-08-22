DE
100 Notrufe
Baselbieter Polizei und Feuerwehr wegen Unwetter im Dauereinsatz

Starke Regenfälle haben am Donnerstagabend im Kanton Baselland zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Ab 18.30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale der Polizei rund 100 Notrufe ein, wie diese am Freitag mitteilte.
Publiziert: 12:28 Uhr
|
Aktualisiert: vor 21 Minuten
Baselbieter Feuerwehren mussten wegen Unwetter im Kanton Baselland zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.
Foto: Polizei Basel-Landschaft
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Besonders stark betroffen war die Gemeinde Birsfelden, aus der 53 der Notrufe eingingen, wie es in der Mitteilung heisst. Aber auch in anderen Unterbaselbieter Gemeinden sei das Wasser in die Gebäude eingedrungen, so etwa in Allschwil, Schönenbuch, Biel-Benken und Münchenstein.

Wegen der vielen Ereignisse standen Feuerwehren und Polizei über Stunden im Dauereinsatz, wie es weiter heisst. Gemäss aktuellem Kenntnisstand sei niemand verletzt worden. Die entstandenen Sachschäden könnten noch nicht beziffert werden.

