Bargels aus Kasse entnommen Raubüberfall auf Swisslos-Verkaufsstelle in Basel

Auf eine Swisslos-Verkaufsstelle in Basel ist am späten Montagmorgen ein Raubüberfall verübt worden. Obwohl die dort tätige Mitarbeiterin zu Boden gestossen wurde, gab es keine Verletzten, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.