Bargeld war plötzlich weg Zürcher Kantonspolizei schnappt in Pfungen drei Opferstockdiebe

Drei Männer haben am Dienstagmittag in einer Kirche in Pfungen Bargeld aus dem Opferstock gestohlen. Die drei Rumänen sind dabei von Fahndern der Kantonspolizei Zürich beobachtet worden.

Publiziert: vor 33 Minuten