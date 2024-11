Zwei Männer haben am Donnerstag in Greifensee ZH eine 84-Jährige überfallen und dabei Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10'000 Franken erbeutet. Sie hatten die Frau kurz nach 12 Uhr vor ihrem Haus angesprochen und sich als Handwerker ausgegeben.

Vermeintliche Handwerker rauben Seniorin in Greifensee aus

Die Zürcher Kantonspolizei sucht zwei Männer, die am Donnerstag eine 84-jährige Frau in Greifensee ausgeraubt haben. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Seniorin führte die ihr unbekannten Männer daraufhin in ihr Haus, wie die Zürcher Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Dort sperrten sie die Frau gemäss Mitteilung «mit Körpergewalt in einen Raum». Nach einiger Zeit konnte sich die 84-Jährige selbst befreien und die Polizei alarmieren. Sie blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei leitete eine Fahndung ein. Diese blieb bislang aber ohne Erfolg. Die beiden Räuber sollen sich mit einem dunklen Personenwagen mit Kombiheck und AI-Kontrollschildern entfernt haben. Sie sollen am Donnerstag ebenfalls im Quartier Ocht/Grafenwies erfolglos versucht haben, sich Zugang zu einem anderen Haus einer Seniorin zu verschaffen.