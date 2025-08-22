Wegen Gleisarbeiten sperrt die Berner Oberland-Bahn (BOB) den Abschnitt zwischen Zweilütschinen und Lauterbrunnen temporär. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Darum gehts Abschnitt Zweilütschinen-Lauterbrunnen wegen instabilem Hang gesperrt

BOB überwacht den Hang seit längerer Zeit mit Spezialisten

Die Berner Oberland-Bahn (BOB) sperrt den Abschnitt zwischen Zweilütschinen und Lauterbrunnen ab Freitagmittag temporär. Der Grund sind Arbeiten an einem instabilen Hang.

Die BOB sperrt den Abschnitt zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und voraussichtlich kommendem Mittwoch. Reisende müssen auf Bahnersatzbusse ausweichen, wie die BOB am Freitag in einer Mitteilung schreibt.

Wegen eines instabilen Hangs unterhalb der Parkhausbrücke bei der Einfahrt in den Bahnhof Lauterbrunnen sind dringend Gleisarbeiten nötig, wie es weiter hiess. Die BOB überwacht den Hang schon länger gemeinsam mit Spezialisten. Zuletzt beobachtete das Unternehmen im Juli und August stärkere Bewegungen. Als Ursache vermutet es die starken Regenfälle.