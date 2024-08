Habermacher-Bäckereien in Littau, Ebikon und Kriens schliessen

Die drei Habermacher-Bäckereien in Littau, Ebikon und Kriens müssen demnächst schliessen. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Familie Habermacher bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montag die Schliessungen. Weitere Angaben zu den Gründen sowie den Mitarbeitenden wollte die Familie noch nicht machen. Vom Konkurs berichtet hatte zuerst die Luzerner Zeitung. Diese schrieb, dass der Betrieb Mitte August eingestellt werden soll.

Der Familienbetrieb wurde laut Website 1938 in Schübelbach SZ gegründet. 1986 übernahmen Werner und Margrit Habermacher schliesslich eine Bäckerei in Ebikon. 2009 eröffneten sie eine weitere Filiale in Littau und 2014 in Kriens. Zwischenzeitlich verfügte die Familie Habermacher über weitere Filialen in Horw und Luzern, doch diese mussten wieder schliessen.

Die Bäckerei produzierte ihre Backware nicht nur für die Filialen, sondern auch für viele Restaurants, Hotels, Heime und Spitäler in der Umgebung Luzern und Zug, wie es auf der Website weiter hiess.