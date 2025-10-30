Zwei Verletzte bei heftiger Frontalkollision in Etzgen AG

Darum gehts
- Zwei Autofahrer wurden bei einem Frontalunfall in Etzgen verletzt
- Die Autos wurden durch den starken Aufprall ins Wiesland geschleudert
- Ein 54-Jähriger geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 59-Jährigen
Bei der Frontalkollision zweier Autos sind am Mittwochabend in Etzgen AG zwei Autofahrer verletzt worden. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital, wie die Kantonspolizei Aargau in einem Communiqué schreibt. Aufgrund des starken Aufpralls wurden die Autos laut Polizeiangaben von der Fahrbahn ins Wiesland geschleudert.
Ein 54-jähriger Autolenker war auf der Hauptstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten. Anschliessend kollidierte er mit dem korrekt entgegenkommenden 59-jährigen Autolenker.
Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs auf. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der 54-Jährige aufgrund einer Ablenkung auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Kantonspolizei nahm dem Mann den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab.