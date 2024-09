Ein Auto kam in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde Prêles von der Strasse ab. Das Auto landete auf dem Dach. Drei Personen mussten ins Spital gebracht werden.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Selbstunfall mit einem Auto bei Prêles BE hat in der Nacht auf Samstag drei Verletzte gefordert. Sie wurden per Ambulanz und mit einem Rettungshelikopter ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam das Auto mit der Insassen auf der Höhe eines Campingplatzes aus am Sonntag noch unbekannten Gründen von der Strasse ab. Es landete auf dem Dach neben der Fahrbahn. Als die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern am Unfallort eintrafen, waren die Insassen bereits in der Lage, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte.

Zum Unfallhergang wurde eine Untersuchung eingeleitet.