Blick-Reporter erlebt unglaubliches Verkaufsgespräch
«Kolleg, mach gute Preis»

Krumme Abzocker mit miesen Maschen. Der Ruf der Kiesplatz-Autohändler ist miserabel. Hauen dich die Visitenkarten-Händler aber wirklich nur übers Ohr? Blick begab sich verdeckt auf Kiesplätze. So viel sei verraten, die Verkäufe wurden von Fall zu Fall wilder.
Publiziert: 02.02.2026 um 14:07 Uhr
Aktualisiert: vor 57 Minuten
Isabelle Pfister, Fabian Fuhrer und Janik Leuenberger
