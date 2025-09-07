DE
Gotthardtunnel in beide Richtungen gesperrt
Auto kracht in Tunnelwand – eine Person verletzt

Im Gotthardtunnel kommt es am Sonntagabend zu einem Unfall. Der Tunnel ist in beide Richtungen gesperrt.
Publiziert: vor 40 Minuten
Aktualisiert: vor 22 Minuten
Im Gotthard geht gar nichts mehr.
Natalie Zumkeller

«Es geht nichts mehr in beide Richtungen», meldet ein Leser am Sonntagabend aus dem Gotthardtunnel. Dort soll es zu einem Unfall gekommen sein. Die Kantonspolizei Uri bestätigt auf Anfrage von Blick einen Einsatz. «Ein Auto, das von Süden her in den Tunnel gefahren ist, ist nach starken Schwenkbewegungen in die Tunnelwand gefahren», erklärt ein Mediensprecher. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Auch der TCS meldet auf seiner Website, dass der Tunnel geschlossen ist. Die empfohlene Umleitung führt über den Gotthardpass und den San Bernardino. Laut der Kapo soll der Tunnel in circa einer Stunde wieder geöffnet werden.

      Meistgelesen