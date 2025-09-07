Im Gotthardtunnel kommt es am Sonntagabend zu einem Unfall. Der Tunnel ist in beide Richtungen gesperrt.

Im Gotthard geht gar nichts mehr. Foto: Leserreporter

Natalie Zumkeller Redaktorin News

«Es geht nichts mehr in beide Richtungen», meldet ein Leser am Sonntagabend aus dem Gotthardtunnel. Dort soll es zu einem Unfall gekommen sein. Die Kantonspolizei Uri bestätigt auf Anfrage von Blick einen Einsatz. «Ein Auto, das von Süden her in den Tunnel gefahren ist, ist nach starken Schwenkbewegungen in die Tunnelwand gefahren», erklärt ein Mediensprecher. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Auch der TCS meldet auf seiner Website, dass der Tunnel geschlossen ist. Die empfohlene Umleitung führt über den Gotthardpass und den San Bernardino. Laut der Kapo soll der Tunnel in circa einer Stunde wieder geöffnet werden.