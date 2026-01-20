DE
Auto aus Parkhaus gestohlen
Bündner Polizei nimmt mutmasslichen Dieb in St. Moritz fest

Am Montag wurde aus einem Parkhaus in St. Moritz ein Auto geklaut. Eine Patrouille konnte das Fahrzeug etwas später sichten und den Verdächtigen festnehmen.
Publiziert: vor 12 Minuten
Aktualisiert: vor 11 Minuten
In St. Moritz wurde ein Auto aus einem Parkhaus gestohlen.
Foto: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER
Angela RosserJournalistin News

Kurz nach 17.45 Uhr am Montagabend ging bei der Kantonspolizei Graubünden die Meldung ein, dass ein Auto aus einem Parkhaus gestohlen worden war. 

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. In der Mitteilung der Polizei steht, dass das gestohlene Auto rund eine Stunde später an der Via Serlas gesichtet wurde. Eine Patrouille der Gemeindepolizei hielt das Auto an und arretierte den Lenker. Der 29-jährige Ungar wurde vorläufig festgenommen.

Zu Örtlichkeit und Uhrzeit passt ein Video eines Lesers, das «20 Minuten» am Montagabend veröffentlichte. Es zeigt einen Polizeieinsatz, bei dem ein Polizist mit gezogener Waffe einen Mann zum Aussteigen aus einem Fahrzeug zwingt. Am Montagabend gab die Kantonspolizei Graubünden noch kein Statement zu den Gründen des Einsatzes ab.

