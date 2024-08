Stadt Thun vergibt fünf Kulturpreise

Die Stadt Thun ehrt drei Kulturschaffende, eine Band und ein Orchester mit Kulturpreisen. Zudem hat sie zwei Stipendien vergeben, wie sie am Dienstag mitteilte.

Der grosse Kulturpreis der Stadt Thun geht an den bildenden Künstler Dominik Stauch.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der grosse Kulturpreis geht an den bildenden Künstler Dominik Stauch. Der Preis zeichnet ausserordentliche kulturelle Leistungen von überregionaler Bedeutung aus und ist mit 15'000 Franken dotiert, wie die Stadt in einer Mitteilung schrieb. «Dominik Stauch ist eine prägende Persönlichkeit der Thuner Kunst- und Kulturszene», wird Gemeinderätin Katharina Ali-Oesch zitiert.

Der mit 10'000 Franken dotierte Musikpreis geht an die Pop-Rock-Band The Souls. Die Band sei «mit ihrer Zielstrebigkeit und ihrem hohen Qualitätsanspruch an das eigene Schaffen ein Vorbild für viele junge Thuner Bands», hiess es weiter.

Den Kulturstreuer, der für herausragende Leistungen im Bereich der Kulturvermittlung verliehen wird, geht an das Jugendsinfonieorchester Arabesque. Das Orchester trage seit über dreissig Jahren zur Förderung der musikalischen Bildung und des gemeinschaftlichen Musikerlebnisses bei.

Die Grafikdesignerin Jana Sofie Liebe und der freischaffende Autor und Illustrator Dimitri Grünig erhalten je einen Kulturförderpreis. Kulturstreuer und Kulturförderpreise sind mit je 5000 Franken dotiert.

Neben den Kulturpreisen vergibt die Stadt Thun auch Stipendien. Das Atelierstipendium Berlin geht an Sabine Hess, das Atelierstipendium Genua an Matto Kämpf.

Die Preisgelder werden aus dem Heinrich-und-Martha-Streuli-Fonds finanziert, die Kulturförderpreise seit 2004 durch den Gemeindeverband Amtsanzeiger Verwaltungskreis Thun. Auf diesen jährlich ausgeschriebenen Preis können sich Kulturschaffende aller Sparten bis zum 40. Lebensjahr bewerben.

Die Preisverleihung findet am 28. November im KKThun statt.