Die Eigenthalerin Nadine Fähndrich ist am Montagabend zur Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Der Interessenverband IG Sport Luzern ehrte sie für ihre Leistungen im Langlaufsport.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nadine Fähndrich sei eine Athletin «von internationalem Format», schrieb die IG Sport Luzern in ihrer Medienmitteilung. Mit dem dritten Rang im Sprint an der Weltmeisterschaft 2025 sowie Rang 5 in der Staffel habe die Sportlerin ihre «Zugehörigkeit zur internationalen Spitzenklasse» eindrücklich unter Beweis gestellt.

Zur Nachwuchssportlerin kürte die Organisation die Radsportlerin Anja Grossmann. Die 18-Jährige aus Rickenbach gehört gemäss Mitteilung zur «absoluten Weltspitze ihres Jahrgangs».

Als Mannschaft des Jahres wurde der HC Kriens-Luzern ausgezeichnet. Einen Anerkennungspreis erhielt der 85-jährige Alois «Wisu» Stalder, der sich als Sportler, Funktionär und Präsident unter anderem im kantonalen und nationalen Turnverband engagierte.

Einen Präventionspreis ging an den Verein «Integration in der Freizeit» für dessen Einsatz zur Integration von Migrantinnen und Migranten in Freizeit- und Vereinsaktivitäten.

Nick Christen vom Handballclub Kriens-Luzern erhielt einen Spezialpreis für seinen «ausserordentlichen Einsatz» für die Sportinfrastruktur in der Region und sein Wirken für den HC Kriens-Luzern.