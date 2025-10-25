Annelies Štrba zeigt Madonnenbilder in der Galerie Stans

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Madonnenbilder aus Štrbas Werkzyklus, darunter auch «Maria unter dem Herd» aus der unterirdischen Marienkapelle der Pfarrkirche Stans, wie die Galerie Stans in einem Communiqué mitteilte.
Seit ihrer Kindheit fasziniere sie das Thema der Madonna. Über Jahrzehnte hat sie Marienbildnisse fotografiert und diese digital verfremdet, mit Licht, Farbe und Überlagerungen. Damit schaffe es die Künstlerin, «die Madonnen gleichsam in die Gegenwart zu holen», heisst es.
Neben den Marienbildern und dem Video «Madonna» zeigt die Ausstellung auch Blumenbilder von Štrba, in denen mit «psychedelischen» Farben Gärten und Blumen in «Traumwelten» verwandelt werden.
Die Ausstellung «Blumen für die Madonna» ist in der Galerie Stans vom 25. Oktober bis 14. Dezember zu sehen. Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Sonntag geöffnet.
