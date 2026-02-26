Der Bahnverkehr ist im Bahnhof Lenzburg bis zirka 18:30 Uhr gestört. Viele Linien sind betroffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Im Bahnhof Lenzburg gibt es wegen eines Personenunfalls Einschränkungen bis 18:30

Betroffen sind zahlreiche Linien, darunter IC1, S9 und TGV

Johannes Hillig Redaktor News

Der Bahnverkehr im Bahnhof Lenzburg ist eingeschränkt.

Der Grund dafür ist ein Personenunfall.

Die Einschränkung dauert bis zirka 18:30 Uhr.

Betroffen sind die Linien TGV, ICE, IC, IC1, IC3, IC5, IC8, IC81, IR35, IR37, IR55, RE, RE37, S9, S11, S23, S26 und S28.

Es sind Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.

Es werden Ersatzbusse (EV) organisiert. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen.

Folgende Strecken sind durch die Störung betroffen:

IC1: Genf – Lausanne – Freiburg – Bern – Zürich HB – Winterthur – St. Gallen.

IC3: Basel SBB – Olten – Aarau – Zürich HB – Pfäffikon SZ – Sargans – Chur.

IC5: Genève–Lausanne – Fribourg – Bern – Olten – Zürich HB – Winterthur – St. Gallen.

IC8: Brig – Visp – Sion – Martigny – Lausanne – Fribourg – Bern – Olten – Zürich HB.

IC81: Interlaken Ost – Spiez – Thun – Bern – Zürich HB – Winterthur – St. Gallen – Romanshorn.

TGV Lyria (TGV): Paris‑Est / Paris‑Gare‑de‑Lyon – Dijon – Lausanne – Genf bzw. Paris – Dijon – Basel SBB – teils weiter bis Zürich HB.

IR35: Bern – Zürich HB – Sargans – Chur.

IR37: Basel SBB – Liestal – Sissach – Aarau – Lenzburg – Zürich HB.

IR55: Konstanz – Kreuzlingen – Weinfelden – Wil SG – Uzwil – Flawil – Gossau SG – St. Gallen.

S9: Uster – Dübendorf – Zürich HB – Thalwil – Horgen – Wädenswil – Lachen – Ziegelbrücke (einzelne Züge weiter bis Linthal/Braunwald je nach Fahrplanjahr).

S11: Aarau – Lenzburg – Killwangen‑Spreitenbach – Dietikon – Zürich HB – Stadelhofen – Winterthur – Seuzach / Wila (Zugteilung).

S23 (HVZ‑Linie): Zürich HB – Oerlikon – Wallisellen – Effretikon – Winterthur HB (teils weiter Richtung Andelfingen/Schaffhausen; reine Hauptverkehrszeit‑Verstärkerlinie).

S26: Bauma – Wila – Rämismühle‑Zell – Rüti ZH – Bubikon – Wetzikon – Pfäffikon ZH – Nänikon‑Greifensee – Uster – Zürich HB (einzelne Varianten können abweichen).

S28: Ziegelbrücke – Siebnen‑Wangen – Lachen – Pfäffikon SZ – Rapperswil – Jona – Uznach (je nach Fahrplanjahr teils andere Endpunkte; Region March/Gaster).



