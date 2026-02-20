Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Zugentgleisung in Winterthur schränkt Bahnverkehr bis 14.30 Uhr ein
- S7 und S19 betroffen, Ausfälle und Verspätungen erwartet
- SBB informiert über Einschränkungen auf Störungsportal
Janine EnderliRedaktorin News
Der Bahnverkehr im Bahnhof Winterthur ist eingeschränkt. Der Grund dafür ist eine Entgleisung, wie die SBB auf ihrem Störungsportal schreiben,.
Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag, 1 Uhr. Betroffen sind die Linien S7 und S19. Es ist mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.
+++Update folgt+++