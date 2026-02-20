DE
Ausfälle und Verspätungen
Zugentgleisung am Bahnhof Winterthur

Am Bahnhof Winterthur ist es am Freitagmittag zu einer Zugentgleisung gekommen. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.
Publiziert: vor 37 Minuten
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
Beim Bahnhof Winterthur ist es zu einer Zugentgleisung gekommen.

Darum gehts

  • Zugentgleisung in Winterthur schränkt Bahnverkehr bis 14.30 Uhr ein
  • S7 und S19 betroffen, Ausfälle und Verspätungen erwartet
  • SBB informiert über Einschränkungen auf Störungsportal
Der Bahnverkehr im Bahnhof Winterthur ist eingeschränkt. Der Grund dafür ist eine Entgleisung, wie die SBB auf ihrem Störungsportal schreiben,. 

Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag, 1 Uhr. Betroffen sind die Linien S7 und S19. Es ist mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen. 

+++Update folgt+++

