Am Bahnhof Winterthur ist es am Freitagmittag zu einer Zugentgleisung gekommen. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zugentgleisung in Winterthur schränkt Bahnverkehr bis 14.30 Uhr ein

S7 und S19 betroffen, Ausfälle und Verspätungen erwartet

Janine Enderli Redaktorin News

Der Bahnverkehr im Bahnhof Winterthur ist eingeschränkt. Der Grund dafür ist eine Entgleisung, wie die SBB auf ihrem Störungsportal schreiben,.

Die Einschränkung dauert voraussichtlich bis am Montag, 1 Uhr. Betroffen sind die Linien S7 und S19. Es ist mit Ausfällen und Verspätungen zu rechnen.

