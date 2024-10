Eine pensionierte Krankenschwester aus dem Tessin wurde wegen Beihilfe zum Selbstmord verurteilt. Sie begleitete sieben Personen in den Tod und verlangte unterschiedliche Beträge für ihre Dienste. Das Gericht sah egoistische Motive als erwiesen an.

Tessinerin wegen Beihilfe zum Selbstmord verurteilt – in sieben Fällen

Tessinerin wegen Beihilfe zum Selbstmord verurteilt – in sieben Fällen

Die Frau habe aus egoistischen Motiven gehandelt, so das Kantonsstrafgericht Lugano. (Symbolbild) Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Tessinerin wegen Beihilfe zum Selbstmord verurteilt

Die Frau handelte aus egoistischen Motiven und nutzte ökonomische Gelegenheiten

Sie begleitete sieben Personen in den Freitod zwischen 2016 und 2017

Verurteilung zu 150 Tagessätzen à 40 Franken und 500 Franken Busse

Die Staatsanwältin bezeichnete ihr Handeln als skrupellos und egoistisch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Kantonsstrafgericht Lugano hat am Mittwoch eine Tessinerin wegen Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die pensionierte Krankenschwester sieben Personen in den Freitod begleitete.

Das Gericht verurteilte die Frau zu einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen à je 40 Franken. Zudem muss die Frau eine Busse in der Höhe von 500 Franken bezahlen. Die pensionierte Krankenschwester habe aus egoistischen Motiven gehandelt, hielt der vorsitzende Richter bei der Urteilseröffnung fest.

Sie leidet an einer psychischen Störung

Sie habe Personen aus dem nahen Italien in den Tod begleitet. Weil im südlichen Nachbarland der Schweiz die Gesetzgebung restriktiver sei, habe die Beschuldigte die «ökonomische Gelegenheit» für sich genutzt. Als selbständige Krankenschwester und Masseurin habe sie aber bereits gut verdient, nämlich rund 10'000 Franken pro Monat.

Die Frau sei pensioniert und gehe ihrer früheren Tätigkeit nicht mehr nach, begründete der Richter die bedingte Geldstrafe anstelle der bedingten sechsmonatigen Freiheitsstrafe, welche die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Ausserdem leide sie an einer psychischen Störung, die wohl stärker ausgeprägt sei, als das ärztliche Gutachten vermuten lasse.

Sie wollte Spesen abdecken

Bei der Befragung der Frau vor Gericht hatte der vorsitzende Richter betont, dass diese im Rahmen des Vereins Carpe Diem innert sehr kurzer Zeit mehrere Personen in den Freitod begleitet habe. Den Verein hatte die Frau zum Zweck der Sterbebegleitung gegründet.

Laut Anklageschrift verhalf die pensionierte Krankenschwester zwischen Ende Oktober 2016 und Anfang Februar 2017 sieben Personen zum Suizid. Eine achte Person habe sie gratis in den Freitod begleitet, hielt der vorsitzende Richter fest.

Weitere drei Personen hätten sich bei ihr zum begleiteten Freitod informiert, und obwohl die Frau diese potenziellen «Klienten» nie gesehen habe, habe sie ihnen je 1000 Franken verrechnet. Auf die Frage, wieso sie dies getan habe, antwortete die bald 67-Jährige, sie hätte damit Spesen gedeckt. Ausserdem habe sie bereits die Medikamente bestellt, welche ein Arzt verschrieben hatte.

«Skrupellos» gehandelt

Zudem verrechnete die Frau für ihre Tätigkeit keine einheitlichen Beiträge, sondern verlangte bei jedem Klienten einen anderen Preis, wie der vorsitzende Richter ausführte. Laut Anklageschrift verdiente die Frau bei Carpe Diem an den sieben Klienten je zwischen 2500 und 8300 Franken netto.

Die Staatsanwältin argumentierte in ihrem Plädoyer, die Frau habe «skrupellos» gehandelt, das Motiv des egoistischen Handelns sah sie als erfüllt an. Sie habe gut verdient und hätte die Sterbebegleitungen auch gratis durchführen können, argumentierte sie. Laut Artikel 115 des Strafgesetzbuches macht sich strafbar, wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet.

Der Anwalt der Frau gab hingegen zu bedenken, dass Sterbehilfeorganisationen wie Exit und Dignitas zwischen 7000 und 11'000 Franken pro durchgeführten Suizid verlangten. Wie viel davon als reiner «Verdienst» übrig bleibe, wisse man nicht. Insofern seien die Beträge, welche seine Klientin verlangt habe, vergleichbar mit jenen anderer Sterbehilfeorganisationen.