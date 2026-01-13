Vor der iranischen Botschaft in Bern haben sich am Dienstagmittag mehrere Personen zu einer unbewilligten Kundgebung versammelt. Die Kantonspolizei setzte kurzzeitig Reizstoff ein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vor der iranischen Botschaft in Bern haben sich am Dienstagnachmittag gegen 12.40 Uhr mehrere Personen zu einer unbewilligten Kundgebung versammelt. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, sei die Stimmung allgemein «aufgeheizt» gewesen.

Die Teilnehmenden der Kundgebung hätten der Aufforderung, die Strasse für den Verkehr umgehend freizugeben, zunächst nicht Folge geleistet. Der Einsatz des Reizstoffes habe der Gewährleistung der Sicherheit gedient, so die Polizei.

Es kam gemäss Mitteilung ausserdem zu einem «medizinischen Zwischenfall». Ein Ambulanzteam habe die betroffene Person betreut.

Vor dem Polizeieinsatz waren drei Männer unbefugt in das Botschaftsgelände eingedrungen. Einer von ihnen wurde von der Polizei angehalten, kontrolliert und auf eine Polizeiwache gebracht. Die anderen zwei Männer konnten laut Mitteilung bislang nicht angehalten werden. Die Thunstrasse war wegen des Einsatzes für rund 15 Minuten für den Verkehr gesperrt.