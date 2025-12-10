DE
FR
Abonnieren

Auf Polizeiwache gestorben
39-jähriger Nigerianer war illegal in der Schweiz

Im Mai verstarb ein 39-jähriger Nigerianer auf dem Polizeiposten in Lausanne. Jetzt ist klar: Er hielt sich seit zehn Jahren illegal in der Schweiz auf.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 7 Minuten
Kommentieren
Ein 39-Jähriger verstarb im Mai auf dem Polizeiposten in Lausanne.
Foto: KEYSTONE
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
Mattia JutzelerRedaktor News

Fünf Polizisten wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Am 25. Mai starb ein 39-jähriger Nigerianer auf dem Polizeiposten in Lausanne. Er sei zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Jetzt kommen neue Details zum Fall ans Licht. Laut «RTS» lebte der Nigerianer seit über 10 Jahren illegal in der Schweiz. Er sei ausserdem zuvor bereits mehrfach wegen Drogendelikten verurteilt worden.

Untersuchung nicht abgeschlossen

Der 39-jährige Vater zweier Kinder wurde festgenommen, nachdem er sich einer Polizeikontrolle widersetzt habe. Auf dem Polizeiposten habe der Nigerianer einen Schwächeanfall erlitten, an dem er kurz danach verstarb. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, die momentan noch läuft.

Das Verhalten des Verstorbenen habe auf eine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hingedeutet, teilten die Behörden damals weiter mit. Laut «RTS» fanden Ärzte fünf Päckchen Kokain in seinem Mund und Magen.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen