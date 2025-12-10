Im Mai verstarb ein 39-jähriger Nigerianer auf dem Polizeiposten in Lausanne. Jetzt ist klar: Er hielt sich seit zehn Jahren illegal in der Schweiz auf.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Fünf Polizisten wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Am 25. Mai starb ein 39-jähriger Nigerianer auf dem Polizeiposten in Lausanne. Er sei zuvor vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Jetzt kommen neue Details zum Fall ans Licht. Laut «RTS» lebte der Nigerianer seit über 10 Jahren illegal in der Schweiz. Er sei ausserdem zuvor bereits mehrfach wegen Drogendelikten verurteilt worden.

Untersuchung nicht abgeschlossen

Der 39-jährige Vater zweier Kinder wurde festgenommen, nachdem er sich einer Polizeikontrolle widersetzt habe. Auf dem Polizeiposten habe der Nigerianer einen Schwächeanfall erlitten, an dem er kurz danach verstarb. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein, die momentan noch läuft.

Das Verhalten des Verstorbenen habe auf eine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Drogenhandel hingedeutet, teilten die Behörden damals weiter mit. Laut «RTS» fanden Ärzte fünf Päckchen Kokain in seinem Mund und Magen.