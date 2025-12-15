In der Nacht auf Montag wurde ein 24-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt. Die Kantonspolizei Zürich verhaftete einen mutmasslichen Täter.

Der 24-jährige Essenslieferant wurde in der Nacht auf Montag gegen 1.30 Uhr in die Wohnung eines Kunden in Bülach gebeten. Dort stach dieser auf den Bulgaren ein und verletzte ihn schwer. Dies teilt die Kantonspolizei am Montagnachmittag mit. Das Opfer habe die Wohnung selbstständig verlassen können und habe sich in ein nahegelegenes Spital begeben, heisst es weiter.

Der mutmassliche Täter, ein 28-jähriger Schweizer, konnte kurze Zeit später am Wohnort seiner Schwester verhaftet werden, so die Polizei. Der genaue Tathergang sowie das Motiv werden nun durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft untersucht.