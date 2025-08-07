Ein 46-jähriger Töfffahrer war am frühen Donnerstagmorgen Richtung Rapperswil unterwegs. In einer Rechtskurve kam er auf die Gegenfahrbahn.

1/5 Töfffahrer stirbt bei schwerem Unfall in Meilen.

Angela Rosser Journalistin News

Ein schwerer Töffunfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in Meilen. Ein 46-jähriger Mann war gegen 6 Uhr mit seinem Töff auf der Seestrasse Richtung Rapperswil unterwegs. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, kam der Mann in einer langgezogenen Rechtskurve aus noch nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn.

«Er touchierte ein entgegenkommendes Auto, fuhr über das Trottoir, kollidierte mit einer Mauer und schliesslich mit einem Signalständer, bevor er auf der Strasse liegen blieb», so die Polizei.

Er zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofortiger Reanimation durch Ersthelfer und anschliessend durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle verstarb. Wieso der Lenker auf die Gegenfahrbahn kam, wird durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft abgeklärt. Die Strasse musste bis circa 10 Uhr gesperrt werden.