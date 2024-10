Serieneinbrecher in Kerzers FR festgenommen

Die Kantonspolizei Freiburg hat in Kerzers zwei mutmassliche Serieneinbrecher festgenommen. Einen Täter fasste die Polizei auf frischer Tat, den zweiten nach kurzer Flucht, wie sie am Montag mitteilte.

Die Kantonspolizei Freiburg hat in Kerzers zwei mutmassliche Serieneinbrecher festgenommen. (Symbolbild) Foto: FRANK RUMPENHORST

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Freiburger Polizei wurde in der Nacht auf Samstag über verdächtige Geräusche in einem Restaurant in Kerzers benachrichtigt. Dank dieser Meldung konnte sie mithilfe eines Polizeihundes einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Seinen Komplizen fand die Polizei einige Stunden später am Bahnhof, wie sie in einem Communiqué schrieb. Sie nahm ihn ebenfalls fest.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 17- und einen 19-jährigen Marokkaner. Die Polizei fand bei ihnen diverses Diebesgut, darunter Mobiltelefone, Schmuck und mehrere Hundert Franken Bargeld. Teile des Diebesguts konnte sie bereits an die Geschädigten zurückgeben, wie die Polizei weiter schrieb.

Einbrüche an drei Orten

Ersten Ermittlungen hätten ergeben, dass in derselben Nacht an mindestens drei weiteren Orten in Kerzers gestohlen respektive eingebrochen wurde. Die beiden jungen Männer stehen im Verdacht, an dieser Einbruchserie beteiligt gewesen zu sein, so die Polizei. Bei ihrer Befragung bestritten beide die ihnen vorgeworfenen Taten.

Gemäss Polizei beantragten die zuständigen Behörden Untersuchungshaft für die beiden Verdächtigten.