Die Täter forderten Geld, stachen jedoch ohne Beute zu

Schock in Birsfelden BL: Am Freitagabend war ein 22-jähriger Mann am Birsuferweg von der St. Jakob-Strasse kommend in Richtung Birsköpfli unterwegs. Dort traf er auf zwei unbekannte Männer, welche ihn aufforderten, ihnen Geld zu übergeben.

Noch bevor es zu einer Übergabe kam, stach ein Täter mehrmals mit einer Stichwaffe auf ihn ein. Dabei wurde das Opfer schwer verletzt. Die Täterschaft verliess den Tatort ungesehen ohne Deliktsgut in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Das verletzte Opfer musste in ein Spital gebracht werden. Es befindet sich ausser Lebensgefahr.

Signalement der beiden Täter:

-Unbekannter Mann, ca. 180-182 cm gross, trug schwarzes Oberteil und schwarze Hosen sowie weisse Schuhe.

-Unbekannter Mann, ca. 173-177 cm gross, Oberlippenbart, trug schwarze oder dunkelgrüne Hosen mit Aufschrift «F».

Die Polizei Basel-Landschaft und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die zur Tatzeit im Bereich des Birsuferwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitzentrale in Liestal in Verbindung zu setzen.