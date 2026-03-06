In einem Brauereibetrieb kam es am Freitag zu einem Arbeitsunfall. Dabei fiel eine Frau in ein Auffangbecken mit Natronlauge und zog sich schwere Verletzungen und Verätzungen zu.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Freitagnachmittag um zirka 15.20 Uhr wurde in einem Brauereibetrieb Natronlauge umgepumpt. In diesem Bereich fiel eine Betriebsmitarbeiterin aus noch nicht geklärten Gründen in ein Auffangbecken. Dort kam sie in Berührung mit Natronlauge und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Sofort wurden diverse Rettungskräfte alarmiert. Für die Bergung musste die Stützpunktfeuerwehr Appenzell eine Wand durchbrechen, wonach die Frau aus ihrer misslichen Lage befreit werden konnte. Die Betriebsmitarbeiterin zog sich schwere Beinverletzungen und diverse Verätzungen zu.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Appenzell, die Stützpunktfeuerwehr Appenzell, Chemiesachverständige der Berufsfeuerwehr St. Gallen und der Pikettdienst des Amtes für Umwelt. Weiter war die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, der kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei St. Gallen und ein Rettungshelikopter im Einsatz.