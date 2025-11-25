DE
FR
Abonnieren

Arbeitsunfall
Bauarbeiter stürzt in Oberiberg SZ vom Balkon

Ein 43-jähriger Bauarbeiter hat sich am Dienstagmorgen bei einem Sturz im Balkonbereich eines Hauses in Oberiberg verletzt. Er wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Spital gebracht.
Publiziert: vor 13 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der verletzte Bauarbeiter wurde von der Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln SZ mit dem Hubretter geborgen.
Foto: Kantonspolizei Schwyz
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Laut dem Communiqué der Schwyzer Kantonspolizei stürzte der Mann während der Arbeit im Balkonbereich eines mehrstöckigen Hauses an der Tschalunstrasse in Oberiberg und zog sich dabei «unbestimmte Rückenverletzungen» zu.

Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln rettete den Verletzten mit dem Hubretter und brachte ihn ins Spital, wie es am Dienstag hiess.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen