Bauarbeiter stürzt in Oberiberg SZ vom Balkon

Der verletzte Bauarbeiter wurde von der Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln SZ mit dem Hubretter geborgen.
Foto: Kantonspolizei Schwyz
Laut dem Communiqué der Schwyzer Kantonspolizei stürzte der Mann während der Arbeit im Balkonbereich eines mehrstöckigen Hauses an der Tschalunstrasse in Oberiberg und zog sich dabei «unbestimmte Rückenverletzungen» zu.
Die Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln rettete den Verletzten mit dem Hubretter und brachte ihn ins Spital, wie es am Dienstag hiess.