Arbeiter stürzt in Andermatt UR dreissig Meter in die Tiefe

Der Mann war mit Arbeiten am Mittelteil des Lifts beschäftigt, als er aus noch unbekannten Gründen einen Abhang herabstürzte, wie es hiess. Eine entsprechende Meldung sei kurz vor 17.15 Uhr bei der Polizei eingegangen.
Der Verletzte wurde von der Pistenrettung erstversorgt und danach vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen