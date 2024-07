Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern praktisch unverändert

Die Arbeitslosenquote im Kanton Bern ist im Juni bei 1,6 Prozent verharrt. 9107 Personen waren arbeitslos gemeldet. Das sind 77 weniger als im Vormonat, wie die bernische Wirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Kanton Bern einigermassen stabil. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Wie zu dieser Jahreszeit üblich, sank die Zahl der Arbeitslosen vor allem im Bau- und im Gastgewerbe. Einen Anstieg gab es in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Mehr Arbeitslose gab es auch in der Branche Erziehung und Unterricht.

In vier von zehn Verwaltungskreisen ging die Arbeitslosigkeit zurück, in je drei Verwaltungskreisen blieb sie stabil oder nahm leicht zu. Am stärksten war der Rückgang der Arbeitslosenquote im touristisch geprägten Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen.