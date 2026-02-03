Ein 40-jähriger Mann wurde am Montag in Zürich verhaftet, nachdem er einen 26-jährigen orthodoxen Juden an der Manessestrasse angegriffen und antisemitisch beleidigt hatte. Das Opfer wurde leicht verletzt, Ermittlungen laufen.

Darum gehts Kosovare attackiert orthodoxen Juden in Zürich am Montagabend

Angreifer äusserte wiederholt antisemitische Beleidigungen vor der Polizei

40-jähriger Kosovare ohne festen Wohnsitz wurde festgenommen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Montagabend griff ein 40-jähriger Kosovare einen orthodoxen Juden in der Stadt Zürich mit Faustschlägen an. Als die Polizei am Tatort eintrifft, wird der 26-jährige Jude von seinem Angreifer am Boden festgehalten, heisst es in einer Mitteilung.

Der Angreifer konnte dank mehreren zu Hilfe kommenden Personen überwältigt und bis zum Eintreffen der aufgebotenen Stadtpolizei Zürich festgehalten werden. Er äusserte sich wiederholt beleidigend und antisemitisch, auch in Anwesenheit der Polizisten. Das Opfer erlitt beim Vorfall leichte Verletzungen, heisst es weiter.

Der 40-jährige Kosovare, der über keinen festen Wohnsitz in der Schweiz verfügt, wurde festgenommen. Derzeit laufen weitere polizeiliche Ermittlungen.