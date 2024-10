Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch in Niederhasli eine betagte Frau angerempelt. Die 83-jährige musste mit Verletzungen in ein Spital gebracht werden. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Mittwochnachmittag hat ein unbekannter Mann beim Verlassen eines Geschäfts in Niederhasli eine Seniorin angerempelt. Die Frau stürzte und wurde dabei verletzt.

Die Frau (83) betrat am Mittwochnachmittag auf einen Rollator gestützt ein Verkaufsgeschäft in Niederhasli, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Beim Betreten des Ladens kam ihr ein unbekannter Mann entgegen und rempelte sie an. Die Seniorin kam zu Fall und erlitt Verletzungen im Gesicht und Prellungen an einem Knie.

Der Unbekannte, der auf seinen Kopfhörern auffallend laute, orientalisch klingende Musik hörte, entfernte sich, ohne sich um die Frau zu kümmern. Sie wurde durch Angestellte des Geschäfts sowie Funktionäre der Kommunalpolizei RONN bis zum Eintreffen eines Rettungswagens betreut. Sie musste in ein Spital gebracht werden.