Am Dienstagnachmittag ist in Pusserein ein Landwirt von einem Stier gegen eine Abtrennung gedrückt worden. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der 61-Jährige war gegen 14 Uhr mit Arbeiten an den Liegeplätzen im Freilaufstall beschäftigt. Dabei näherte sich von hinten ein rund tausend Kilogramm schwerer Stier und drückte den Landwirt gegen eine Metallabtrennung.

Ein Mitarbeiter eilte dem schwer verletzten Mann umgehend zu Hilfe und konnte den Stier hinter eine Abschrankung zurückdrängen.

Anschliessend leistete der Mitarbeiter Erste Hilfe und alarmierte über die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Rettungskräfte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch eine Rega-Crew wurde der Verletzte mit dem Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.