Angriff in Pusserein GR
1000-Kilo-Stier verletzt Landwirt (61) in Stall schwer

Am Dienstagnachmittag ist in Pusserein ein Landwirt von einem Stier gegen eine Abtrennung gedrückt worden. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen.
Publiziert: 15:58 Uhr
Aktualisiert: 16:07 Uhr
Hier wurde der Mann verletzt.
Foto: Kantonspolizei Graubünden

Darum gehts

  • Ein 61-Jähriger wurde von einem Stier im Freilaufstall verletzt
  • Mitarbeiter leistete Erste Hilfe und alarmierte Rettungskräfte
  • Der Stier wog rund tausend Kilogramm und drückte den Landwirt
RMS_Portrait_AUTOR_332.JPG
Janine EnderliRedaktorin News

Der 61-Jährige war gegen 14 Uhr mit Arbeiten an den Liegeplätzen im Freilaufstall beschäftigt. Dabei näherte sich von hinten ein rund tausend Kilogramm schwerer Stier und drückte den Landwirt gegen eine Metallabtrennung. 

Ein Mitarbeiter eilte dem schwer verletzten Mann umgehend zu Hilfe und konnte den Stier hinter eine Abschrankung zurückdrängen. 

Anschliessend leistete der Mitarbeiter Erste Hilfe und alarmierte über die Einsatzleitzentrale der Kantonspolizei Graubünden die Rettungskräfte. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch eine Rega-Crew wurde der Verletzte mit dem Helikopter ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen.

