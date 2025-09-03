In der Nacht auf Mittwoch wurde in einer Gemeinde im Luzerner Seetal eine Frau von ihrem Sohn mit einem Messer angegriffen und dabei erheblich verletzt. Der 27-Jährige konnte kurz darauf festgenommen werden.

Die angegriffene Frau musste ins Spital gebracht werden. Foto: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

Attacke im Kanton Luzern: In der Nacht auf Mittwoch ging bei der Luzerner Polizei die Meldung ein, dass es in einer Seetaler Gemeinde zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und ihrem Sohn gekommen sei. Die Frau erlitt dabei erhebliche Schnitt- und Stichverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gebracht.

Der mutmassliche Täter, der 27-jährige Sohn des Opfers, wurde im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung, bei der auch Diensthund Laiko im Einsatz stand, festgenommen.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zum Motiv laufen. Die Untersuchung wird von der Staatsanwaltschaft Emmen geleitet.