Anbaufläche zugenommen Immer mehr Biogemüse in der Schweiz

Der Gemüseanbau in der Schweiz wird immer wichtiger - besonders der biologische. Das zeigen neue Zahlen des Bundesamts für Statistik. So hat seit 1996 die Fläche für Biogemüse in der Schweiz um das Sechsfache auf 3160 Hektaren zugenommen.

Publiziert: vor 10 Minuten