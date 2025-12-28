DE
FR
Abonnieren

An drei Tatorten
Aargauer Polizei schnappt in einer Nacht acht Einbrecher

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag im Kanton Aargau acht mutmassliche Einbrecher festgenommen. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung wurden Verdächtige in Hunzenschwil, Frick und Stein gestellt. Zwei weitere Täter sind flüchtig.
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
Die Aargauer Polizei hat acht mutmasslichen Einbrechern das Handwerk gelegt. (Symbolbild)
Foto: URS FLUEELER

Darum gehts

  • Acht mutmassliche Einbrecher wurden im Aargau verhaftet
  • Schnelle Hinweise der Bevölkerung ermöglichten mehrere Festnahmen an verschiedenen Orten
  • Fünf Franzosen, zwei Marokkaner und ein Rumäne wurden gefasst
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Acht mutmassliche Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag im Kanton Aargau festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Dank rascher Hinweise aus der Bevölkerung habe sie die Männer an verschiedenen Orten stellen können.

In Hunzenschwil nahm die Polizei fünf Franzosen fest, die in eine Autogarage eingebrochen waren. In Frick wurden zwei Marokkaner nach einem Einbruch in ein Verkaufsgeschäft gefasst.

In Stein verhaftete die Polizei einen Rumänen. Er wird verdächtigt, in mehrere Häuser im Fricktal eingebrochen zu sein. Zwei mutmassliche Mittäter sind flüchtig.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen