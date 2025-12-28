Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag im Kanton Aargau acht mutmassliche Einbrecher festgenommen. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung wurden Verdächtige in Hunzenschwil, Frick und Stein gestellt. Zwei weitere Täter sind flüchtig.

Darum gehts Acht mutmassliche Einbrecher wurden im Aargau verhaftet

Schnelle Hinweise der Bevölkerung ermöglichten mehrere Festnahmen an verschiedenen Orten

Fünf Franzosen, zwei Marokkaner und ein Rumäne wurden gefasst Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Acht mutmassliche Einbrecher sind in der Nacht auf Samstag im Kanton Aargau festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Dank rascher Hinweise aus der Bevölkerung habe sie die Männer an verschiedenen Orten stellen können.

In Hunzenschwil nahm die Polizei fünf Franzosen fest, die in eine Autogarage eingebrochen waren. In Frick wurden zwei Marokkaner nach einem Einbruch in ein Verkaufsgeschäft gefasst.

In Stein verhaftete die Polizei einen Rumänen. Er wird verdächtigt, in mehrere Häuser im Fricktal eingebrochen zu sein. Zwei mutmassliche Mittäter sind flüchtig.