Amok-Angst an Schule Zwei Schülerinnen nach Drohung in Obergösgen SO ermittelt

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Freitag zwei Schülerinnen als mutmassliche Täterinnen einer Amokdrohung an der Kreisschule Mittelgösgen ermittelt. Die Schule in Obergösgen SO blieb am Freitag vorsorglich geschlossen.