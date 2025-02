Amerikanerin erlebt in der Schweiz Schlittel-Schock «Ich bin regelrecht durch die Luft geflogen»

Ein Schlittelausflug hört sich nach Spass an, dachte sich eine Touristin aus Amerika. In Grindelwald BE stellte sie dann fest, dass das in der Schweiz durchaus als Sport gilt und es die Einheimischen etwas ernster nehmen, als beispielsweise die Amerikaner.

Publiziert: 18:58 Uhr