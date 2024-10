Schilthorn für fünf Monate nicht erreichbar

Am Sonntag fährt die Luftseilbahn zum letzten Mal auf das Schilthorn. Anschliessend muss sie der neuen Bahn weichen, wie die Schilthornbahn AG am Dienstag mitteilte. Das Schilthorn ist aufgrund der Bauarbeiten bis nächsten März nicht erreichbar.

Das Schilthorn ist zur Zeit eine Grossbaustelle. Foto: Marco Zurschmiede

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das 360-Grad-Restaurant «Piz Gloria» ist bereits seit gestern zu, wie die Schilthornbahn in einer Mitteilung schrieb. Es dient in den nächsten Monaten als Hotel für Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter und ein Küchen-Team. Die Luftseilbahn wird nach ihrer letzten Fahrt am kommenden Sonntag in einer rund zweiwöchigen Bauphase demontiert, wie es weiter hiess.

Bereits gebaut seien die Stationen Stechelberg, Mürren und die Bergstation Birg, wie es weiter hiess. Dort sei der Innenausbau in vollem Gange. Diverse Zug- und Tragseile der insgesamt fünf neuen Luftseilbahnen seien ebenfalls bereits eingezogen und die zwei neuen Kabinen der Pendelbahn hingen bereits an ihren Plätzen. Auch fanden bereits erste Testfahrten statt, so das Bahnunternehmen.

Die Wiedereröffnung des Schilthorngipfels und die Eröffnung der ersten Seilbahn-Spur ist für den 15. März 2025 geplant. Während der Wintermonate fährt die Luftseilbahn bis zur Station Birg. Bis auf die Schilthorn-Abfahrt bis eingangs Engetal sind alle Pisten im Skigebiet Mürren-Schilthorn geöffnet.

Die Schilthornbahn AG ersetzt derzeit für rund 100 Millionen Franken die bestehende Luftseilbahn durch eine neue. Die Linie wird künftig direkter geführt. Neu gibt es nur noch drei statt vier Sektionen. Das Gesamtprojekt umfasst nebst dem Bau der Luftseilbahn auch den Neubau aller dazugehörigen Stationen.