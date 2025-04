Schifffahrtsgesellschaft URh startet mit Einschränkungen

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein startet am 1. Mai verspätet und mit eingeschränktem Fahrplan in die Saison. Grund dafür ist der anhaltend tiefe Pegel des Rheins.

Am 1. Mai

Die Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) startet am Donnerstag 1. Mai in die Saison 2025, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Ursprünglich war der Saisonstart bereits für Karfreitag geplant. Wegen des zu tiefen Wasserstands auf dem von der URh befahrenen Abschnitt des Rheins musste dieser jedoch verschoben werden.

Obwohl der Pegel seither etwas gestiegen ist, reicht das Wasser bis auf Weiteres nur für einen eingeschränkten Betrieb: Die URh-Schiffe verkehren vorerst nur auf der Strecke zwischen Schaffhausen und Diessenhofen. Die Kursschifffahrt von Diessenhofen TG bis Stein am Rhein und weiter nach Kreuzlingen TG/Konstanz D ist nach wie vor nicht möglich.

Im Gegensatz zur Schifffahrtsgesellschaft URh konnten die Kursschiffe auf dem Bodensee ohne Probleme in die neue Saison starten. Die Bodensee-Schifffahrt verkehrt seit dem 13. April.