Strasse über den Oberalppass öffnet am Freitag

Die Oberalppassstrasse wird am Freitag für den Verkehr freigegeben. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Strasse über den 2044 Meter über Meer gelegene Pass werde in Absprache mit dem Kanton Graubünden freigegeben, teilte die Baudirektion des Kantons Uri am Mittwoch mit. Kurzfristige und vorübergehende Schliessungen seien witterungsbedingt jedoch weiterhin möglich.

Bei den anderen Urner Alpenpässe dürfte die Wintersperre erst in einigen Wochen vorbei sein. Für den Gotthard- und den Klausenpass kann mit einer Öffnung Mitte Mai gerechnet werden. Am Furkapass dürfte es Ende Mai werden. Am Sustenpass dürfte die Wintersperre ersten Mitte Juni aufgehoben werden.