Am Freitagmorgen bleibt es noch immer kalt und ungemütlich. Auf den Strassen ist insbesondere in den frühen Morgenstunden Vorsicht gefragt.

Darum gehts Meteo Schweiz warnt am Freitag vor Strassenglätte im Mittelland und Jura

Gefrierender Regen, Nebel und Schnee erhöhen Rutschgefahr bis Mittag

Temperaturen am Sonntag von 0 bis 6 Grad, nächste Woche sonnig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Angela Rosser Journalistin News

Am Freitagmorgen warnt der Wetterdienst Meteo Schweiz vor Strassenglätte. Insbesondere im Mittelland, Jura und Alpennord werden der gefrierende Regen, Nebel und die Schnee-Reste zu einem Risiko. Die Rutschgefahr auf den Strassen soll gemäss der Gefahrenkarte des Wetterdienstes bis etwa zum Mittag anhalten. Autofahrerinnen und Fussgänger sind daher zu besonderer Vorsicht angehalten.

Es wird zu festem Schuhwerk für Spaziergänger und etwas mehr Abstand und einem verringerten Tempo auf den Strassen geraten.

Drei Grad und Nebel

Bis auf rund 600 Meter hängt im Mittelland vormittags noch der Nebel, während der Freitag in den östlichen Voralpen sonniger startet. In niederen Lagen ist am Nachmittag mit um die 3 Grad zu rechnen und in den Bergen kommt mässig etwas Südwestwind auf. Die Schneefallgrenze liegt am Freitag bei rund 1000 Metern.

Auch am Samstag bilden sich vor allem im östlichen Mittelland Nebelfelder mit einer Obergrenze um die 600 Meter, wie Meteo Schweiz schreibt. Im Norden und der Ostschweiz sieht es in der ersten Tageshälfte noch nach Sonne aus. Ansonsten bleibt es aber am ersten Tag des Wochenendes wohl meist bewölkt und die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 700 bis 900 Meter.

Sonnige Aussichten auf nächste Woche

Am Sonntag sieht es nicht wirklich besser aus – vorerst. Vor allem in der Ostschweiz ist es zunächst bewölkt und über dem Mittelland hängt am Vormittag erneut Nebel. In der restlichen Schweiz ist mit Sonne zu rechnen, die sich aber gegen Abend auch wieder verzieht und Wolken aus dem Westen Platz macht. Immerhin klettern die Temperaturen von 0 Grad am Morgen auf ungefähr 6 Grad am Nachmittag. Die nächste Woche sollte dann eher sonnig starten.



