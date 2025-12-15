DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Abtretender Armeechef Süssli über Russlands Kriegstrategie
Abtretender Armeechef
«Gibt Anzeichen, dass Russland den Krieg im Westen ausweitet»
Armeechef Thomas Süssli tritt per Ende Dezember ab. An einer Medienkonferenz zieht er Bilanz.
Publiziert: vor 27 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen