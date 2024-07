Ab Mitte Juli Freiburg bringt schutzbedürftige Asylsuchende in Hotelgebäude unter

Der Staat Freiburg will ab Mitte Juli rund 50 schutzbedürftige Personen aus dem Asylbereich in einem Hotelgebäude in Givisiez unterbringen. Gut 20 von ihnen lebten in den Räumlichkeiten des ehemaligen Spitals Billens, die Ende März geschlossen wurden.