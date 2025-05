1/6 Sacha Zala ist Geschichtsprofessor an der Universität Bern und hat sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit befasst. Foto: Philippe Rossier

Am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Tags zuvor hatte Nazi-Deutschland im französischen Reims kapituliert, nun erwachte die Welt aus einem Albtraum – mit über 50 Millionen Toten, davon sechs Millionen jüdische Opfer des Holocausts. Die Schweiz blieb fast unversehrt. Was bedeutete der Tag? Und wie ging es für sie nach Kriegsende weiter? SonntagsBlick hat mit Sacha Zala, Geschichtsprofessor der Universität Bern, darüber gesprochen.

Wie reagierte die Schweizer Bevölkerung auf den Sieg der Alliierten?

Die Freude im Volk war riesig. Die Kirchenglocken läuteten. Die Leute feierten und gingen nicht mehr zur Arbeit. Der Unterricht fiel aus. Die Menschenmengen frohlockten und schwenkten Schweizer und Alliierten-Fähnchen. Alle waren erleichtert.

Die neutrale Schweiz war ja am Krieg gar nicht beteiligt. Warum die überschwängliche Freude?

Spätestens ab Juni 1940 war es für die Schweizer Bevölkerung schwierig. Mit dem Angriff der Wehrmacht auf Frankreich und Italiens Kriegseintritt war die Schweiz von den Achsenmächten umzingelt. Im Landesinneren gab es deshalb eine starke Disziplinierung. Im Radio sprach Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz von Anpassung an die neuen Verhältnisse. Seit Herbst 1939 waren Esswaren rationiert, die Armee mobilisiert. 1945 glaubten die Menschen an einen Aufbruch. In Wahrheit ging für den Bundesrat der Krieg weiter.