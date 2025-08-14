1886 kreierte der Apotheker John S. Pemberton ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Als Coca-Cola eroberte es daraufhin die Welt – inklusive der Schweiz. Hierzulande hat das «Coci» jedoch seine ganz eigene Geschichte. Witziges und Wissenswertes.

Darum gehts Coca-Cola in der Schweiz: Erste Abfüllung 1936 in Lausanne

Schweizer Coca-Cola-Fanclub mit 100 Mitgliedern feiert 20-jähriges Jubiläum

2024 legte der Coca-Cola-Weihnachtstruck 35 Stopps in 39 Tagen ein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Coca-Cola

1 Das erste Schweizer Coca-Cola wurde in Lausanne VD abgefüllt

So sah die erste Abfüllanlage in Lausanne VD aus. Foto: Coca-Cola Schweiz

Im Jahr 1936 – also vor 89 Jahren – wurde in Lausanne das erste in der Schweiz gebraute Coca-Cola abgefüllt. In den Jahren danach kamen weitere Abfüllbetriebe, unter anderem in Zürich und Bern, dazu, die nach und nach die ganze Schweiz mit dem Durstlöscher versorgten. 1963 eröffnete der Abfüllbetrieb in Dietlikon/Brüttisellen ZH, wo das Schweizer «Coci» auch heute noch produziert wird.

Der Abfüllbetrieb am Letzigraben 77 in Zürich anno 1949. Foto: Coca-Cola Schweiz

2 Ein Auto-Importeur brachte Coca-Cola in die Schweiz

Max Stooss erkannte das Potenzial des Getränks und handelte. Foto: Coca-Cola Schweiz

1934 reiste der Berner Max Stooss, der in Lausanne eine Autowerkstatt betrieb und auch Fahrzeuge importierte, ins Automekka Detroit. Da Sommer war, wurde es während den Verhandlungen sehr heiss. Als Erfrischung gab es Coca-Cola. Stooss war so begeistert davon, dass er an Ort und Stelle eine Lizenz für die Herstellung und den Vertrieb in der Schweiz beantragte.

Der Vertrag, den Max Stooss mit Coca-Cola abschloss. Foto: Coca-Cola Schweiz

2,3 Millionen Schweizer Haushalte trinken Coca-Cola Coca-Cola ist in der Schweiz allgegenwärtig: 61 Prozent der Haushalte haben im vergangenen Jahr mindestens einmal zu einem «Coci» gegriffen. Besonders gern wird es zum Mittagessen oder beim Treffen mit Freunden ausser Haus getrunken. In der Schweiz sind sechs Varianten erhältlich: Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zucker, Coca-Cola Zero koffeinfrei, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry und Coca-Cola Vanilla – es ist für jeden Geschmack etwas im Angebot. Über 80 Prozent der Getränke werden lokal produziert. Coca-Cola ist in der Schweiz allgegenwärtig: 61 Prozent der Haushalte haben im vergangenen Jahr mindestens einmal zu einem «Coci» gegriffen. Besonders gern wird es zum Mittagessen oder beim Treffen mit Freunden ausser Haus getrunken. In der Schweiz sind sechs Varianten erhältlich: Coca-Cola Original Taste, Coca-Cola Zero Zucker, Coca-Cola Zero koffeinfrei, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cherry und Coca-Cola Vanilla – es ist für jeden Geschmack etwas im Angebot. Über 80 Prozent der Getränke werden lokal produziert. Mehr erfahren

3 Coca-Cola gibts selbst auf 3657 Meter über Meer

Die Lieferung im Schnee war nicht immer ganz einfach. Foto: Coca-Cola Schweiz

Bekanntlich schmeckt Coca-Cola eiskalt am besten. Und das auch im Winter. In den Schweizer Skiregionen gehört es seit jeher zum Pistenplausch und wurde früher schon mal direkt im Schnee gekühlt. Auch heute noch wird Coca-Cola in grosser Höhe verkauft. Im Wallis führen es beispielsweise die Monte-Rosa-Hütte (2883 m ü. M.), die Hörnlihütte (3260 m ü. M.) und die Mönchsjochhütte (3657 m ü. M.) im Sortiment.

Ein alpines Werbeplakat aus früheren Zeiten. Foto: Coca-Cola Schweiz

4 «Coci»-Artikel werden von Fans fleissig gesammelt

Im Museum gibts es viel zu bestaunen. Foto: «Enter»-Museum

Im «Enter»-Museum in Derendingen SO sind 30’000 Objekte ausgestellt, darunter der allererste Mac und der erste Schweizer Radiosender. Es beherbergt aber auch eine beeindruckende Coca-Cola-Ausstellung – ein wahres Paradies für Fans. Der Grossteil der Stücke stammt von Hans Frischknecht (76) aus Pfäffikon ZH, der 2005 den Schweizer Coca-Cola-Fanclub gegründet hat. «1989 begann meine Tochter, Coca-Cola-Artikel zu sammeln. Das hat mich fasziniert», erzählt Frischknecht. «Als sie nach fünf Jahren genug gesammelt hatte, begann ich erst richtig damit.» Der Club zählt heute 100 Mitglieder und feiert am 11. Oktober sein 20-jähriges Bestehen.

1/5 Hans Frischknecht (r.) inmitten seiner Schätze. Links: Reyn Ffoulkes, Director Communications von Coca-Cola Schweiz und Österreich. Foto: Coca-Cola

5 Der Weihnachtstruck stellte 2024 einen Europarekord auf

Selfies mit dem Weihnachtsmann und vieles mehr: Der Coca-Cola Christmas Truck bietet diverse Attraktionen. Foto: Coca-Cola Schweiz

Seit 28 Jahren tourt der Coca-Cola-Weihnachtstruck im Advent durch die Schweiz. Mit glitzernden Lichterketten und dem Gesicht von Santa Claus verziert – wie im legendären TV-Spot der 90er-Jahre, mit dem alles begann. 2024 legte er innerhalb von 39 Tagen in der Schweiz 35 Stopps ein – Europarekord.

6 Schweizer Vornamen sind hoch im Kurs

Die personalisierten Flaschen aus der «Share a Coke»-Kampagne bewegen die Community. Foto: Coca-Cola Schweiz

«Urs» war 2013 der erste Name auf einer Schweizer Coca-Cola-Flasche überhaupt. 2024 kehrte die «Share a Coke»-Kampagne zurück. Als erster Name lief dabei «Andrea» vom Band. Die Namensflaschen kommen an – und lösen auch einiges aus. So schrieb etwa Kundin Tanja der Coca-Cola-Hotline: «Ich war im Denner. Ein junger Mann vor mir hatte ‹meine› Flasche im Körbli, worauf ich ihn ansprach und wir dann einen Kaffee trinken gingen.»

7 Coca-Cola ist fester Bestandteil der Schweizer Wirtschaft

Seit 1963 wird Coca-Cola in Dietlikon/Brüttisellen ZH produziert. Foto: Coca-Cola Schweiz

Coca-Cola HBC Schweiz beschäftigt über 650 Mitarbeitende an zwei Standorten – in Dietlikon/Brüttisellen ZH und Vals GR. Neben Coca-Cola werden hier Klassiker wie VALSER Wasser, Fanta und Sprite abgefüllt. 95 Prozent der Zutaten stammen aus der Schweiz. Seit fast 90 Jahren ist das Unternehmen fest in der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft verankert.

8 Coca-Cola Schweiz unterstützt soziale Projekte

Nach dem Motto «Gemeinsam Gutes tun» engagiert sich Coca-Cola Schweiz für verschiedene soziale Projekte im ganzen Land. Mitarbeitende beteiligen sich regelmässig an Freiwilligeneinsätzen, etwa am nationalen Clean-Up-Day. In Zusammenarbeit mit Organisationen wie dem Schweizerischen Roten Kreuz setzt das Unternehmen Zeichen für soziale Verantwortung. Zudem werden junge Musiktalente beim CokeSTUDIOSoundcheck gefördert und lokale Sportvereine unterstützt. Vieles passiert im Hintergrund, gehört aber fest zur Arbeit von Coca-Cola in der Schweiz.