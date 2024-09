Ein Sportwagenfahrer verunglückte am Montag auf dem Weg zum Gotthardpass, blieb aber unverletzt. Der Schaden beträgt 60'000 Franken, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Das Auto rutschte rückwärts einen Abhang hinunter und kam in einem Gebüsch zum Stillstand.

Sportwagen gerät am Gotthardpass ins Schleudern – Landung im Gebüsch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Lenker eines Sportwagens ist am Montag bei der Fahrt von Andermatt UR Richtung Gotthardpass TI verunfallt. Er blieb unverletzt. Den Schaden an dem Auto bezifferte die Polizei in einer Mitteilung vom Dienstag auf 60'000 Franken.

Das Auto sei im Gebiet Zeichnet Flue in einer Kurve ins Schleudern geraten, teilte die Kantonspolizei Uri mit. Es sei darauf mit einem Kolonnenstein kollidiert und dann rückwärts mehrere Meter einen Abhang hinuntergerutscht. Dort sei das Fahrzeug in einem Gebüsch zum Stillstand gekommen.