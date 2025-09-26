Über Nacht zum Millionär oder zur Millionärin werden, davon träumen viele. Für eine Person ist das, dank einem glücklichen Händchen bei der Zahlenwahl, Wirklichkeit geworden.

1/2 Für irgendjemanden in der Schweiz ist es Zeit zu feiern. Foto: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Angela Rosser Journalistin News

Wer im Lotto gewinnen will, muss schon auch mitspielen – heisst es doch. Wie Swiss Lotto am Mittwoch verkündet, hat es eine Glückliche oder ein Glücklicher geschafft und sechsmal auf die richtige Zahl getippt. Eine Million Schweizer Franken landen nun bald auf dem Konto. Die Zahlen 3, 7, 14, 28, 29 und 40 brachten bei der Ziehung den Triumph.

Für 16 Personen gibt es immerhin noch etwas über 4000 Franken und auch die anderen Beträge sollten immerhin für eine nächste Runde reichen. Der Jackpot von aktuell 27 Millionen und 300'000 Franken bleibt auch nach dieser Ziehung ungeknackt. Die nächste Chance auf den Pot gibts bei der nächsten Ziehung am Samstag.