Bei den World Cheese Awards in Bern triumphierte ein Schweizer Greyerzer. Der von Pius Hitz in Vorderfultigen BE produzierte Käse überzeugte die internationale Jury und wurde zum Weltmeister gekürt.

Greyerzer aus dem Kanton Bern ist bester Käse der Welt

1/4 Der Berner Käser Pius Hitz krönt sich zum Weltmeister – sein Gruyère hat 5000 Konkurrenten geschlagen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Greyerzer aus Vorderfultigen BE ist der beste Käse der Welt

Käserei von Pius Hitz errang Spitzenplatz bei World Cheese Awards

Über 5000 Käse aus 45 Ländern nahmen am Wettbewerb teil

Ein Greyerzer aus Vorderfultigen BE ist der beste Käse der Welt. Die dortige Käserei von Pius Hitz errang mit ihrem Produkt an den World Cheese Awards 2025 vom Donnerstag in Bern den Spitzenplatz.

An dem internationalen Wettbewerb nahmen mehr als 5000 Käse aus 45 Ländern teil, wie die Sortenorganisation Gruyère AOP mitteilte. Beurteilt wurden die Molkereiprodukte durch über 250 Experten aus fünf Kontinenten.

Der Preis ist Wertschätzung

Den Weltmeisterkäse mit geschützter Herkunftsbezeichnung stellte Käser Hitz nach strengsten Vorschriften aus Rohmilch her und liess ihn mit höchster Sorgfalt reifen.

Der Preis für den Gruyère AOP aus dem Gantrischgebiet ist gemäss der Sortenorganisation eine Wertschätzung für die seit Jahrhunderten gelebte Tradition.