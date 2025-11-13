Darum gehts
- Greyerzer aus Vorderfultigen BE ist der beste Käse der Welt
- Käserei von Pius Hitz errang Spitzenplatz bei World Cheese Awards
- Über 5000 Käse aus 45 Ländern nahmen am Wettbewerb teil
Ein Greyerzer aus Vorderfultigen BE ist der beste Käse der Welt. Die dortige Käserei von Pius Hitz errang mit ihrem Produkt an den World Cheese Awards 2025 vom Donnerstag in Bern den Spitzenplatz.
An dem internationalen Wettbewerb nahmen mehr als 5000 Käse aus 45 Ländern teil, wie die Sortenorganisation Gruyère AOP mitteilte. Beurteilt wurden die Molkereiprodukte durch über 250 Experten aus fünf Kontinenten.
Der Preis ist Wertschätzung
Den Weltmeisterkäse mit geschützter Herkunftsbezeichnung stellte Käser Hitz nach strengsten Vorschriften aus Rohmilch her und liess ihn mit höchster Sorgfalt reifen.
Der Preis für den Gruyère AOP aus dem Gantrischgebiet ist gemäss der Sortenorganisation eine Wertschätzung für die seit Jahrhunderten gelebte Tradition.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen