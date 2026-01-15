Kinder versendeten weniger Briefe ans Christkind

Die Schweizerische Post hat dem Christkind 2025 rund 31'000 Briefe von Kindern zugestellt. Acht Postwichtel sorgten dafür, dass jedes Kind eine Antwort erhält.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Post hat in der Adventszeit das Christkind und den Weihnachtsmann bei der Bewältigung von rund 31'000 Briefen unterstützt. Es waren etwas weniger als im Vorjahr.

Es ist Tradition in der Schweiz, dass in der Adventszeit Zehntausende Kinder Briefe an das Christkind und den Weihnachtsmann senden. Acht Postwichtel sitzen jedes Jahr in einer Sonderfiliale des Weihnachtsmanns im Tessin und bewältigen die Briefe mit Wünschen, Zeichnungen und Fragen der Kinder. Sie sammeln und sortieren die Briefe und sorgen dafür, dass jede der Nachrichten eine Antwort erhält.

Im Jahr 2025 wurden rund 700 Briefe weniger verschickt als noch 2024, insgesamt 31'034. Damit sank deren Zahl um zwei Prozent. Dafür wurden 376 Wunschzettel von Schulen verfasst – mehr als im vergangenen Jahr. 6577 Schülerinnen und Schüler nahmen dafür Stift und Papier in die Hand.

Die regionale Verteilung ist stabil. Während aus der Westschweiz 60 Prozent der Post die Sonderfiliale des Weihnachtsmanns erreichten, stammten 20 Prozent aus der Deutschschweiz und 20 Prozent aus dem Tessin.